Обвал фондовых индексов приостанавливал торги в Нью-Йорке

Нью-Йоркская фондовая биржа приостанавливала торги на 15 минут из-за обвала основных индексов более чем на 7%, вскоре после их возобновления спад оставался таким же, однако затем несколько замедлился - до 5-5,8%.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По состоянию на 18.12 баку индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падает на 5,75%, до 24378,17 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 5,05%, до 8142,51 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 5,55%, до 2808,85 пункта.