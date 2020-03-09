Сотрудник НАТО заразился коронавирусом нового типа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Североатлантического альянса, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"Мы можем подтвердить, что один сотрудник НАТО, работающий в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, получил положительный результат на COVID-19. Сотрудник вернулся из отпуска в северной Италии, почувствовал недомогание в конце прошлой недели и был обследован из-за появления симптомов лихорадки", - отмечается в нем.

В документе говорится, что в настоящее время сотрудник находится дома в самоизоляции. "В течение нескольких минут после получения результата были проинформированы все непосредственные коллеги по работе. Они работали на дому в конце прошлой недели и продолжают это делать. Все сотрудники штаб-квартиры НАТО также были проинформированы о подтвержденном случае. НАТО продолжает следить за ситуацией на постоянной основе и принимать все необходимые меры", - подчеркивается в нем.