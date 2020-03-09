https://news.day.az/world/1210352.html В Германии зафиксировали первую смерть от коронавируса
В Германии зафиксировали первую смерть от коронавируса
Житель германского округа Хайнсберг (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) умер от болезни, вызванной коронавирусом нового типа, это первый летальный случай в ФРГ.
Об этом сообщил в понедельник таблоид Bild со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС
Спустя несколько минут агентство DPA сообщило еще об одной жертве - 89-летней жительнице города Эссен.
Северный Рейн - Вестфалия является эпицентром распространения вируса в ФРГ.
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