При столкновении автобусов погибли 27 человек

Не менее 27 человек погибли в центральной части Ганы в результате столкновения двух автобусов.

Инцидент произошел рано утром в понедельник между населенными пунктами Кавампе и Давадава в области Боно-Ист, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В аварии участвовали обычный автобус и микроавтобус Sprinter, который помимо пассажиров перевозил мешки с перцем. В результате лобового столкновения оба автобуса загорелись.

По словам очевидцев, тела погибших полностью обгорели. Несколько пострадавших были госпитализированы.