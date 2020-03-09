https://news.day.az/world/1210356.html При столкновении автобусов погибли 27 человек - трагедия в Гане
При столкновении автобусов погибли 27 человек - трагедия в Гане
Не менее 27 человек погибли в центральной части Ганы в результате столкновения двух автобусов.
Инцидент произошел рано утром в понедельник между населенными пунктами Кавампе и Давадава в области Боно-Ист, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В аварии участвовали обычный автобус и микроавтобус Sprinter, который помимо пассажиров перевозил мешки с перцем. В результате лобового столкновения оба автобуса загорелись.
По словам очевидцев, тела погибших полностью обгорели. Несколько пострадавших были госпитализированы.
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