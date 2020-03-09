Персонал ООН обязали соблюдать карантин

Секретариат ООН предписал всему персоналу оставаться дома в течение двух недель после поездок в страны, где зафиксированы вспышки заболевания, вызванного коронавирусом нового типа.

Об этом сообщил в понедельник журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш внимательно следит за ситуацией [с распространением коронавируса], - сказал он. - После ряда консультаций он сегодня объявил персоналу о предписании в течение 14 дней оставаться дома после возвращения из стран, где были зафиксированы вспышки заболевания".

"До настоящего момента нашу медицинскую службу не информировали о каких-либо случаях заражения", - добавил Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, не было ли выявлено случаев заболевания в штаб-квартире в Нью-Йорке.