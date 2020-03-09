Турция заявила о нейтрализации 18 членов курдских формирований в Сирии

Минобороны Турции сообщило о нейтрализации еще 18 членов курдских формирований на севере Сирии, общее число нейтрализованных в понедельник членов группировки возросло до 31.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, ранее в понедельник турецкое военное ведомство сообщило о предотвращении проникновения в зону операции "Щит Евфрата" членов вооруженных формирований РПК и YPG (Рабочая партия Курдистана и силы самообороны сирийских курдов), при этом турецкие военные обезвредили 13 человек.

"Восемнадцать террористов из РПК/YPG, которые пытались проникнуть в зону операции "Источник мира", были обезврежены в ходе успешной операции нашего спецназа", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.