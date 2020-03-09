Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии

Турция запросила "дополнительной помощи НАТО по Сирии - для защиты границы с Сирией, а также в связи с миграционными вызовами".

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.