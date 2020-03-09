https://news.day.az/world/1210371.html Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии
Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии
Турция запросила "дополнительной помощи НАТО по Сирии - для защиты границы с Сирией, а также в связи с миграционными вызовами".
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
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