https://news.day.az/world/1210372.html Все страны Евросоюза заражены коронавирусом
Все страны Евросоюза заражены коронавирусом
Первые случаи заболевания новым типом коронавируса COVID-2019 зафиксированы на Кипре.
Об этом сообщает агентство новостей CNA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
До этого Кипр оставался последней страной в ЕС, где еще не были установлены случаи заражения. На данный момент на Кипре находятся два заболевших коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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