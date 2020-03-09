НАТО отметила снижение напряженности в Идлибе

НАТО отметила снижение напряженности в сирийском Идлибе, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Турция является важным и ценным членом НАТО, вносящим свой вклад в общую безопасность многими различными путями. Мы только что обсудили (с президентом Турции - ред.) серьезную ситуацию с безопасностью в Сирии и миграционный кризис, который она вызвала. Мы видели снижение напряженности в последние дни (в Идлибе - ред.) Важно основываться на этом, чтобы обеспечить защиту гражданских лиц и обеспечить доступ для гуманитарной помощи", - сказал Столтенберг на пресс-конференции после встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб прошли 5 марта в Москве. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи. Кроме того, стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.