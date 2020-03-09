В ООН подсчитали потери для мировой экономики из-за коронавируса

Потери мировой экономики, связанные со вспышкой заболевания, вызванного коронавирусом, могут составить в текущем году около $2 трлн. Такой прогноз содержится в опубликованном в понедельник в Женеве докладе Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Как считают в ЮНКТАД, мировой экономический рост, который в соответствии с опубликованным в январе прогнозом Всемирного банка ожидался в 2020 году на уровне 2,7%, составит вследствие отрицательного влияния коронавируса около 1,7%, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Согласно предварительному негативному сценарию, снижение глобальных доходов достигнет $2 трлн, при этом потери в $220 млрд понесут развивающиеся страны (за исключением Китая)", - указывают авторы доклада. По их словам, "особенно сильно будут затронуты, по этому сценарию, государства - экспортеры нефти, но также экспортеры сырьевых товаров, которые потеряют более одного процентного пункта роста, а также страны с сильными связями с экономиками, потерпевшими изначальное потрясение".

Подчеркивается, что "распространение коронавируса - это в первую очередь чрезвычайная проблема для общественного здравоохранения, но она представляет также значительную угрозу экономике". ЮНКТАД ожидает в Китае в 2020 году годовые темпы роста в 4,9% вместо 6,0%, прогнозировавшихся по состоянию на январь, в США - 1,2% вместо 2,0%. Государства Евросоюза, Канада и Мексика, по мнению специалистов, недосчитаются в связи с коронавирусом от 0,9 до 0,7 процентных пункта предполагавшегося роста.

Как заявил на пресс-конференции в Женеве директор отдела ЮНКТАД по глобализации и стратегиям развития Ричард Козул-Райт, эксперты еще в сентябре прошлого года, до эпидемии коронавируса, выражали тревогу по поводу состояния мировой экономики, учитывая не решавшуюся со времен кризиса 2008 года проблему "финансовой уязвимости и сохранявшуюся слабость спроса". "Мы шокированы отсутствием серьезного регулирования финансовой системы. В качестве следствия кризиса 2008-2009 годов мы ожидали увидеть гораздо более активное регулирование спекулятивных потоков капитала, - сказал эксперт. - Но этого не случилось. И пока это не будет сделано, повторяющиеся потрясения, вызывающие тревогу в экономике и ведущие к замедлению роста, будут происходить вновь и вновь".