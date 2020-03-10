Во Франции число заболевших коронавирусом достигло 1412

Число заболевших коронавирусом во Франции, по данным на понедельник, составляет 1412 человек, жертвами заболевания стали 25, заявил в понедельник глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Среди умерших 15 мужчин и 10 женщин. Основная часть скончавшихся - 21 человек - люди в возрасте более 70 лет.

Ранее сообщалось, что вирус во Франции подхватили 1191 человек, число жертв составляло 21. Из-за распространения заболевания власти Франции в минувшее воскресенье приняли решение о запрете мероприятий численностью более тысячи человек. Также принимаются другие меры для того, чтобы затормозить распространение вируса на территории страны.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.