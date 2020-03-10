Число заразившихся коронавирусом в Норвегии превысило 190 человек

Общее число заразившихся новым коронавирусом в Норвегии увеличилось до 192. Об этом сообщил в понедельник вечером норвежский Институт национального здоровья.

"Институт за последние сутки получил данные еще о 23 людях, сдавших положительные анализы на коронавирус, так что общее число заразившихся сейчас составляет 192 человека", - говорится в сообщении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Средний возраст заразившихся составляет 44 года, примерно 40% из них - женщины, 60% - мужчины. Большинство случаев заражения произошло за границей, 55 - в Норвегии", - указали в институте. Некоторые из заразившихся были помещены в больницу в разных городах страны, но большинство находится на домашнем карантине.

Первый случай заражения в Норвегии был выявлен в конце февраля.