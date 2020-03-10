Индекс Dow Jones потерял на фондовых торгах в США более 2100 пунктов

Американский промышленный индекс Dow Jones в понедельник на фондовых торгах в США упал на 2107,22 пункта (8,15%) в свете опасений, касающихся распространения нового коронавируса, и значительного сокращения стоимости нефти.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

К 14:37 по времени Восточного побережья США (21:37 мск) Dow Jones установился на отметке 23 757,56 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 232,55 пункта (7,82%) и оказался на отметке 2739,82 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 605,17 пункта (7,06%), до 7970,45 пункта.

Торговая сессия еще не завершилась. Если к ее концу Dow Jones не сможет компенсировать данные потери, это будет самое значительное снижение индекса с октября 1987 года.

В первые минуты после начала торговой сессии в понедельник индексы Dow Jones и S&P 500 сократились на 7%. В связи с этим торги были приостановлены на 15 минут.