В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 100 человек

Количество летальных исходов от вызванного коронавирусом заболевания в Италии за сутки увеличилось на 97, общее число умерших достигло 463 человек.

Об этом заявил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, число инфицированных в настоящее время составляет 9172.

Ранее сообщалось о 366 умерших и 6387 зарегистрированных случаях заражения. Как указал Боррелли, выздоровели 724 человека.

Случаи заражения выявлены во всех регионах Италии, однако эпицентрами по-прежнему считаются области Ломбардия и Венето, где вспышки заболевания были зафиксированы 21 февраля. Города в так называемой красной зоне находятся в изоляции. Эта зона может быть расширена за счет населенных пунктов под Бергамо, где сохраняются самые высокие темпы распространения инфекции. Правительство постановило закрыть все учебные заведения в стране до 15 марта. Не исключено, что этот срок будет продлен.