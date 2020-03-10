Президент США Дональд Трамп сравнил коронавирус с гриппом в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, в 2019 году от гриппа скончались 37 тысяч граждан США, а в год в среднем от заболевания умирают от 27 до 70 тысяч человек. "Ничего не закрывается, жизнь и экономика продолжаются. На данный момент зарегистрировано 546 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (на территории США - прим.), из них 22 смертельных. Подумайте об этом!" - написал американский лидер, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что Трамп выделил более восьми миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом. Согласно закону, средства будут выделены государственным и местным должностным лицам для борьбы с распространением инфекций.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 111 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 80,7 тысячи из них - в Китае. Жертвами инфекции по всему миру стали 3892 человека, больше 62 тысяч - излечились.