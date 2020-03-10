https://news.day.az/world/1210402.html Ограничения на передвижения ввели по всей Италии
Ограничения на передвижения ввели по всей Италии
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что ограничения на передвижения в связи с распространением коронавируса теперь вводятся на всей территории страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, он уведомил, что новые меры начнут действовать с утра вторника, 10 марта.
"Мы все должны отказаться от чего-то на благо Италии. Больше не будет красной зоны номер 1 и 2, но вся Италия станет защищенной зоной", - сказал Конте.
Он уточнил, что передвижение по стране будет осуществляться только по необходимости, "из-за работы или в связи со здоровьем". Кроме того, премьер сообщил, что запрет на скопления людей будет введен "в открытых заведениях".
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