У министра культуры Франции диагностирован коронавирус

Коронавирус нового типа подтвержден у министра культуры Франции Франка Риестера.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает BFMTV со ссылкой на окружение политика.

В настоящее время министр проходит лечение и "чувствует себя неплохо". Отмечается, что ранее Риестер посещал Национальное собрание Франции, где у нескольких человек был обнаружен коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

По последним данным, в мире общее число зараженных вирусом превысило 110 тысяч человек. Погибли уже 3 877 человек, а выздоровели свыше 62 тысяч пациентов.