В Южной Корее число больных коронавирусом превысило 7500 человек

Южная Корея за минувшие сутки зарегистрировала почти вдвое меньше новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, чем обычно, общее число зараженных в стране выросло на 131, до 7513 человек, скончались 53, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 51 погибшем. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня. Начало учебы во всех школах и дошкольных учреждениях отложили до 23 марта.

По данным KCDC на 00.00 вторника, из числа новых случаев 92 обнаружены в городе Тэгу, по 11 в Сеуле и провинции Кёнгидо, еще 10 - в провинции Кёнсан-Пукто, остальные случаи из разных районов по всей стране. Общее число погибших достигло 53. Выздоровел еще 81 пациент, таким образом, число выписанных составляет 247. Анализы еще 18 452 человек в работе.

Общее число зараженных в Сеуле достигло 141, в Тэгу - 5663 человек, 1117 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 163 человека в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 96 случаев. По меньшей мере около 4,6 тысячи (62,5%) среди всех зараженных связаны с сектой Синчхончжи.