В Монголии подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Государственная чрезвычайная комиссия Монголии подтвердила во вторник первый случай заражения коронавирусом нового типа в стране. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, заболевший прибыл в Улан-Батор из Франции транзитом через Москву. Он является французским гражданином и работает в Монголии. Отмечается, что власти установили круг лиц, с которыми мог контактировать носитель инфекции.

Коронавирус был выявлен на шестой день после прилета, сообщил во вторник на пресс-конференции в Улан-Баторе председатель Государственной чрезвычайной комиссии Монголии Улзиисайхан Энхтувшин, передает агентство "Синьхуа".

"Пациент - 57-летний гражданин Франции, который прибыл в столицу Монголии город Улан-Батор 2 марта, - сказал Энхтувшин. - Первоначально мужчина прошел проверку, лабораторные анализы не выявили у него положительной реакции на COVID-19. Однако в субботу у него повысилась температура".

После этого у мужчины были вновь взяты анализы, которые подтвердили заражение. В настоящее время заболевший гражданин Франции находится в Восточно-Гобийском аймаке.