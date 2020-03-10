Горнолыжник спас девушку от неминуемой смерти

Горнолыжник спас 19-летнюю девушку во Французских Альпах.

Как сообщает ski.ru, во время катания на лыжах по горному склону девушка упала в снег и не смогла оттуда выбраться, передает Day.Az.

На поверхности оказались только ноги лыжницы, руки же были заблокированы.

Лыжница начала задыхаться, но в этот момент к ней на помощь подъехал молодой человек и стал активно разгребать снег вокруг нее.

Позже к нему присоединился еще один человек. В итоге девушку удалось вызволить из снежного плена. Она осталась жива и отделалась легким испугом.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.