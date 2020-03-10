https://news.day.az/world/1210434.html Горнолыжник спас девушку от неминуемой смерти - ВИДЕО
Горнолыжник спас девушку от неминуемой смерти - ВИДЕО
Горнолыжник спас 19-летнюю девушку во Французских Альпах.
Как сообщает ski.ru, во время катания на лыжах по горному склону девушка упала в снег и не смогла оттуда выбраться, передает Day.Az.
На поверхности оказались только ноги лыжницы, руки же были заблокированы.
Лыжница начала задыхаться, но в этот момент к ней на помощь подъехал молодой человек и стал активно разгребать снег вокруг нее.
Позже к нему присоединился еще один человек. В итоге девушку удалось вызволить из снежного плена. Она осталась жива и отделалась легким испугом.
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