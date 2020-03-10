Мировые цены на нефть растут на 7% после резкого снижения котировок

Мировые цены на нефть коррекционно растут на 7% во вторник утром после падения на 24-25% днем ранее из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Майский фьючерс марки Brent дорожал на 7,33%, до 36,88 доллара за баррель, апрельский фьючерс марки WTI - на 6,91%, до 33,28 доллара за баррель. В понедельник снижение котировок достигало 30%. Для нефти марки Brent это было самое сильное однодневное падение с 1991 года.

Резкое падение цен на нефть днем ранее было вызвано неопределенностью вокруг добычи стран ОПЕК+ после того, как в пятницу они не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении.

В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса, а Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть.

Другим риском для нефтяного рынка остается распространение коронавируса в мире, так как связанные с заболеванием карантинные меры негативно сказываются на производстве, туризме и цепи поставок. Аналитики опасаются, что коронавирус может сдержать рост мировой экономики, что отразится и на нефтяном спросе.