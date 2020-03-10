https://news.day.az/world/1210472.html Крупнейший музыкальный фестиваль мира отменили из-за коронавируса
Крупнейший музыкальный фестиваль мира отменили из-за коронавируса
Один из крупнейших в мире фестивалей музыки и искусств "Коачелла" (Coachella) не состоится в запланированное время из-за вспышки смертельного коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Решение об отмене мероприятия было принято после того, как в округе Риверсайд, штат Калифорния, где ежегодно проводится "Коачелла", были зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом. Отмечается, что фестиваль перенесут с апреля на октябрь.
Организаторы "Коачеллы" пока не подтвердили и не опровергли эту информацию.
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