Крупнейший музыкальный фестиваль мира отменили из-за коронавируса

Один из крупнейших в мире фестивалей музыки и искусств "Коачелла" (Coachella) не состоится в запланированное время из-за вспышки смертельного коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Решение об отмене мероприятия было принято после того, как в округе Риверсайд, штат Калифорния, где ежегодно проводится "Коачелла", были зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом. Отмечается, что фестиваль перенесут с апреля на октябрь.

Организаторы "Коачеллы" пока не подтвердили и не опровергли эту информацию.