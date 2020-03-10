Въезжающим в Израиль грозит 7 лет тюрьмы за несоблюдение карантина

В Израиле ввели двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну. За его несоблюдение предусмотрена уголовная ответственность от 3 до 7 лет лишения свободы. Возбуждено уже 9 уголовных дел. Всего в 105 странах мира - больше 110 тысяч инфицированных. За пределами Китая по количеству больных лидируют Южная Корея, Иран, в Италии карантин ввели и на всей территории страны. Глава правительства подписал декрет о запрете на перемещение без уважительных причин. А председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в эпицентр эпидемии коронавируса - город Ухань для проведения проверки. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В опустевшем из-за коронавируса Ухане сопровождающие Си Цзиньпина выглядят многочисленной ордой. Председатель КНР прибыл в эпицентр эпидемии, чтобы проверить, как проходит борьба с болезнью. Он намерен встретиться с врачами, пациентами и жителями Уханя.

Город день за днем идет на поправку. Накануне почти опустел стадион, переоборудованный во временный госпиталь, а теперь закрыли крупнейшую больницу, созданную специально для лечения коронавируса.

"Ситуация в области профилактики и борьбы с эпидемиями в нашей стране продолжает улучшаться. В провинции Хубэй в течение четырех дней подряд не поступало сообщений о новых подтвержденных случаях заболевания, а в Ухане их число оставалось ниже 50 последние два дня. Мы продолжим сосредоточивать наши усилия на строгой профилактике и медицинском лечении, а также на предотвращении возобновления эпидемии", - сказала пресс-секретарь Национальной комиссии здравоохранения Ми Фэн.