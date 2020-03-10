Нешуточная схватка женщин за последний товар в магазине попала на камеры

Три женщины не поделили рулон гигиенических принадлежностей, остававшийся единственным на полке в супермаркете, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Трое представительниц прекрасного пола из Австралии своеобразно отметили Международный женский день. Посетительницы супермаркета Woolworths в австралийском Сиднее устроили в магазине нешуточную схватку.

"Яблоком раздора" оказался единственный рулон туалетной бумаги, остававшийся на прилавке. Дамы вступили в рукопашную, поскольку унести гигиенические принадлежности домой хотела каждая из них, пишет Washington Examiner.

Одна из женщин вцепилась сопернице в волосы, другая получила изрядно тумаков. Разнимать поссорившихся пришлось сотрудникам полиции.

Дефицит туалетной бумаги в магазинах Австралии наблюдается на фоне появляющихся новостей о распространении коронавируса. Сотрудники правоохранительных органов предупредили жителей страны, что любые их агрессивные действия могут привести к судебному разбирательству.

По словам инспектора полиции Эндрю Нью из Нового Южного Уэльса, людям нет необходимости паниковать и совершать набеги на магазины, скупая парацетамол, консервы и туалетную бумагу.

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