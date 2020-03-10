В связи с коронавирусом отложены все заседания ПАСЕ

Заседания Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отложены.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт структуры, в связи с коронавирусом принято решение отложить до конца марта все заседания ПАСЕ и вспомогательных структур.

Сюда относятся заседания Комитета по правовым вопросам (Париж, 10 марта), Комитета по социальным вопросам (Париж, 12 марта), Комитета по культуре (Париж, 16 марта), Комитета по миграции (Париж, 19 марта), Комитета по равенству (Париж, 20 марта) и Комитета по мониторингу (Анкара, 30-31 марта).

Решение было принято согласно рекомендациям страны-хозяйки Совета Европы Франции и Всемирной организация здравохранения. Цель - сохранить здоровье и безопасность членов и секретариата парламента, а также предотвращение распространения болезни.

В то же время отложены все визиты делегаций ПАСЕ, за исключением особо важных.

Решение о проведении очередного пленарного заседания Ассамблеи, запланированного на 20-24 апреля, будет принято в соответствующем порядке.