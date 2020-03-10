Полицейский мастерски задержал мотоугонщика

Момент задержания одного из угонщиков мопеда, попытавшегося проехать по пешеходной зоне в пригороде Синфин (город Дерби, графство Дербишир, Англия), попал в объектив видеорегистратора, установленного в патрульном автомобиле, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Страж правопорядка буквально высадил злоумышленника с угнанного мопеда, протаранив двухколёсное транспортное средство. Прижатый к ограждению угонщик не смог сбежать от бдительного полицейского, который арестовал преступника и предотвратил угон мопеда.

Позже блюстители порядка задержали второго участника угона, сбежавшего с места происшествия.

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