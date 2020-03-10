«Формула-1» выступила с заявлением по коронавирусу

Организаторы "Формулы-1" перед грядущим стартом нового сезона выпустили пресс-релиз, в котором рассказали о шагах, предпринимаемых для обеспечения безопасности на этапах во время вспышки коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на sportbox.ru.

"Здоровье и безопасность болельщиков "Формулы-1", семей и всего сообщества имеют первостепенное значение. В связи с продолжающимся распространением коронавируса и его влиянием на мировое сообщество, в "Ф-1" постоянно поддерживают диалог с промоутерами, правительствами и органами здравоохранения для обеспечения защиты всех людей в спорте и вокруг него. "Формула-1" применяет научный подход к вспышке коронавируса, чтобы реализовать все необходимые меры для минимизации риска и защиты персонала.

Бахрейн принял решение допустить на Гран-при в этом году только участников, что является частью активных мер, принятых страной для ограничения распространения вируса. В Бахрейне внедряют процедуры проверки на въезде и на местах, улучшают санитарные процедуры, создают дополнительные станции для мытья рук и разрабатывают медицинские протоколы для борьбы с коронавирусом. Гран-при Китая, первоначально запланированный на 17-19 апреля, был отложен.

Из-за изменчивой природы вируса "Формула-1" продолжит придерживаться научного подхода к ситуации, действуя на основе ежедневных рекомендаций официальных органов здравоохранения. "Формула-1" уже самостоятельно внедрила ряд мер, основанных на рекомендациях Министерства здравоохранения Великобритании, включая отмену необязательных поездок. Для безопасности сотрудников "Ф-1" в аэропортах, пунктах транзита и на трассах будут развернуты группы экспертов, способных диагностировать и изолировать лиц с подозрительными симптомами. Промоутеры гонок организуют специальные места карантина для проверки любых подозрительных случаев. Безопасность всех участников имеет первостепенное значение для "Формулы-1", ФИА, команд и промоутеров", - говорится в заявлении "Формулы-1".

Первый этап сезона Гран-при Австралии пройдет со зрителями в ближайший уик-энд с 13 по 15 марта.