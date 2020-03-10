Схватка бортпроводников с намеренно кашляющей китаянкой попала на камеры

Пассажирка из Китая авиакомпании Thai Airways намеренно покашляла на стюардессу и вступила в схватку с членами экипажа. Произошедшее попало на видео, запись была опубликована на портале Newsflare.

Согласно его информации, инцидент произошел в пятницу, 6 марта, в аэропорту Шанхая сразу по прилету самолета. Уточняется, что китаянка вышла из себя после того, как узнала о задержке рейса на десять часов по причине проверки на коронавирус, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

По словам бортпроводников, женщина сначала потребовала выпустить ее из воздушного судна, а затем начала кричать, размахивать руками и намеренно кашлять. Члены экипажа попытались усмирить пассажирку - в ролике видно, как несколько человек удерживают ее и просят успокоиться.

В авиакомпании подтвердили информацию о произошедшем и добавили, что взбунтовавшейся пассажирке объяснили ситуацию, и она согласилась дождаться осмотра и проверки.

По последним данным, пневмонией COVID-19 заболело более 114 тысяч человек, большинство находятся в Китае. Более 4 тысяч погибли, еще 64 тысячи вылечились. Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Помимо Китая заболевших выявили более чем в 80 странах мира.

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