Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил после принятия поправки к Конституции провести досрочные выборы в Госдуму. Сегодня нижняя палата будет рассматривать законопроект о поправках во втором чтении, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсант.

"Мы поддержим и высказываем положение, что если эта обновленная конституция вступает в силу в апреле, то, наверное, надо в стране провести досрочные выборы Государственной думы",- сказал господин Жириновский журналистам перед пленарным заседанием Госдумы. Он отметил, что ЛДПР поддержит поправки в Конституцию во втором чтении (цитата по "РИА Новости"). По словам лидера партии, выборы можно провести 20 сентября.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает проведение досрочных выборов в Госдуму нецелесообразным. "Давайте сначала разберёмся с коронавирусом и обвалом рубля",- сказал он журналистам (цитата по "Интерфаксу"). Лидер "Справедливой России" заявил, что его партии выгодны досрочные выборы.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании 4 марта завершил работу над поправками ко второму чтению, всего к законопроекту поступило почти 400 поправок.

Президент России Владимир Путин инициировал изменение Конституции во время ежегодного послания Федеральному собранию 15 января. Владимир Путин внес соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму, его приняли в первом чтении 23 января. Голосование по поправкам запланировано на 22 апреля.