Опустевшие общественные места в мире после эпидемии коронавируса

В городах и регионах, сильно пострадавших от коронавирусного кризиса, из-за карантинных мер и усилий по изоляции вируса, многие общественные места полностью опустели.

Классные комнаты, площади, торговые центры, спортивные залы, кафе, святыни и туристические объекты создают непривычную атмосферу из-за отсутствия в них людей. Кроме того в мире отменяются массовые мероприятия.

Предлагаем вашему вниманию фотографии опустевших общественных мест в разных странах мира.