https://news.day.az/world/1210552.html Опустевшие общественные места в мире после эпидемии коронавируса - ФОТОРЕПОРТАЖ
Опустевшие общественные места в мире после эпидемии коронавируса - ФОТОРЕПОРТАЖ
В городах и регионах, сильно пострадавших от коронавирусного кризиса, из-за карантинных мер и усилий по изоляции вируса, многие общественные места полностью опустели.
Классные комнаты, площади, торговые центры, спортивные залы, кафе, святыни и туристические объекты создают непривычную атмосферу из-за отсутствия в них людей. Кроме того в мире отменяются массовые мероприятия.
Предлагаем вашему вниманию фотографии опустевших общественных мест в разных странах мира.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре