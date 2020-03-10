Турция эвакуирует своих граждан из Италии в связи с распространением коронавируса в этой стране, сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

По словам Чавушоглу, граждане, которые хотят вернуться из Италии, в скором времени будут доставлены в Турцию.

Он отметил, что в Турции до сих пор не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.