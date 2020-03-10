https://news.day.az/world/1210560.html Турция эвакуирует своих граждан из Италии
Турция эвакуирует своих граждан из Италии
Турция эвакуирует своих граждан из Италии в связи с распространением коронавируса в этой стране, сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
По словам Чавушоглу, граждане, которые хотят вернуться из Италии, в скором времени будут доставлены в Турцию.
Он отметил, что в Турции до сих пор не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.
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