https://news.day.az/world/1210571.html В Индии люди принимают навозные ванны в целях защиты от вирусов - ВИДЕО
В Индии люди принимают навозные ванны в целях защиты от вирусов - ВИДЕО
Жители индийского города Хириюр уверены, что нашли лучшее профилактическое средство от вирусов, передает Day.Az.
Как сообщает News Flare, группа мужчин сняла данную спа-процедуру на видео и даже получила от неё некоторое удовольствие.
Один из купальщиков рассказал, что навоз - это панацея от бедственной ситуации, с которой столкнулся мир из-за коронавируса.
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