В Чехии запретили акции с участием свыше 100 человек и закрыли школы

В связи с распространением заболеваний коронавирусом правительство Чехии приняло решение запретить со вторника проведение любых общественных мероприятий с участием свыше 100 человек, а также закрыть начальные и средние школы и вузы, сообщил во вторник на пресс-конференции после заседания совбеза республики премьер Андрей Бабиш, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Принимая во внимание развитие ситуации с коронавирусом в Европе, мы приняли решение о новых чрезвычайных мерах. С 18.00 вторника запрещены все кино-, театральные, музыкальные, спортивные представления, религиозные акции и прочие мероприятия с участием свыше 100 человек", - сказал Бабиш.

Кроме того, премьер заявил о запрете учащимся начальных и средних школ, технических училищ и вузов посещать свои учебные заведения, отметив, что детсадов это решение не касается. Глава кабмина Чехии также уточнил, что хотел бы, "чтобы люди продолжали ходить на работу, и экономика не понесла значительного ущерба".

По словам премьера, данное решение правительства, принятое пока на неопределенное время, не касается работы судов, госучреждений и парламента.

Позднее во вторник спортивные союзы собираются обсудить проведение соревнований без зрителей.