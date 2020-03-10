Пробежка по горячим углям не слишком удалась священнику

Люди, собравшиеся на ярмарке в Раманагаре (Индия), стали свидетелями драматического шоу, которое многих напугало, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Мужчина по имени Карияппа, священник из местного деревенского храма, должен был показать зрителям удивительный ритуал и пробежаться по раскалённым углям, неся в руках идола.

Однако, представление 40-летнего героя не удалось, ведь он потерял равновесие и упал - и можно только представить, какой болезненной оказалась эта неприятность. К счастью, Карияппе удалось быстро встать, но ритуал закончился вовсе не так, как ожидалось - священник отправился в больницу, чтобы получить помощь от ожогов.

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