Во Франции 30 человек умерли от коронавируса

Жертвами коронавируса во Франции стали уже 30 человек.

Об этом сообщает во вторник телеканал BFMTV со ссылкой на Генеральную дирекцию здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Накануне сообщалось, что от заболевания скончались 25 человек. Значительная часть умерших - пожилые люди, смерть которых наступила от сопутствующих заболеваний.

По последним данным, число заболевших составляет 1412 человек.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели.