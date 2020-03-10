Пассажиры на зараженном коронавирусом лайнере борются за гнилые продукты

Пассажиры круизного лайнера Grand Princess, зараженного коронавирусом, вынуждены вступать в борьбу за гнилые продукты, подаваемые на борту. Об этом стало известно от одного из туристов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам 77-летней Маргрет Бартлетт (Margret Bartlett) из Великобритании, путешественники, вероятно, будут мечтать сойти на сушу и, наконец, поесть нормальной пищи. "Еда гнилая и ужасная, и мы должны бороться друг с другом за нее. Она недостаточно хороша", - пояснила собеседница издания.

Британка также оценила ситуацию на лайнере как "удручающую". В свою очередь в пресс-службе Diamond Princess пока не прокомментировали информацию о качестве предоставляемых пассажирам продуктов.