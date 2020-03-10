Мужчина, не испугавшийся огня из автомата, попал на камеры

Инцидент произошел во дворе жилого дома. После словесной перепалки один из жителей открыл стрельбу из автомата, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

В Кировском районе Новосибирска один из жителей города открыл стрельбу из автомата во дворе собственного дома. Это произошло в воскресенье, 8 марта. А в понедельник в социальных сетях были опубликованы записи с камер видеонаблюдения.

На кадрах - двое мужчин. В какой-то момент один из них взял в руки оружие и, отойдя от оппонента, открыл огонь. Судя по всему, второго местного жителя это не испугало, потому что он невозмутимо отправился навстречу к стрелку, чтобы отобрать у него автомат.

По словам очевидцев, мужчина стрелял холостыми патронами. А после того, как у него попытались отобрать оружие, хотел использовать его в качестве дубинки.

По данному факту сотрудниками ГИБДД по Новосибирской области начата проверка.

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