Израиль меняет правила въезда из-за распространения коронавируса

Израиль принимает беспрецедентные меры для обеспечения безопасности своих граждан и туристов в условиях широкого распространения коронавируса в мире. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает департамент министерства туризма Израиля в РФ и СНГ.

Из-за широкого распространения коронавируса государство решило принять беспрецедентные меры, заявил директор департамента Владимир Шкляр. "Так, в стране отменены или перенесены на более поздний срок все крупные массовые мероприятия и собрания с участием более пяти тысяч человек", - уточнил он.

С 20 часов 12 марта 2020 года все въезжающие в страну должны подтвердить, что они могут пройти домашний карантин в течение 14 дней. Все виды гостиничного размещения не могут быть рассмотрены для этих целей. В настоящий момент распоряжение действует до 26 марта 2020 года.

До 20 часов 12 марта туристы могут прибывать в Израиль. Правда, въезд из ряда стран будет запрещен. Это, например, Китай, Южная Корея, Япония, Тайвань, Гонконг, Сингапур, Таиланд, Макао, Иран, Ирак, Сирия, Ливан, Италия, Германия, Франция, Испания, Швейцария, Австрия, Египет, Андорра, Сан-Марино.

"Туристы, уже находящиеся в Израиле или прибывающие до 20 часов 12 марта 2020 года, могут продолжить свой маршрут путешествия, придерживаясь определенных правил", - уточняют в департаменте.

При появлении первых признаков респираторных заболеваний гость обязан позвонить по телефону скорой помощи 101. Кроме того, путешественникам необходимо соблюдать строгие правила гигиены, избегать мест массового скопления людей, включая общественный транспорт, а также - места отдыха и торговые центры, больницы и клиники. При этом, турагенты и гиды должны вести учет всех посещаемых отдыхающими мест.

"Въезд с территории Иордании закрыт. Туристы в Израиле, у которых есть рейсы из Иордании или наоборот, туристы в Иордании, которые вылетают из Израиля, должны отправиться на границу за шесть часов до полета с доказательством наличия авиабилетов. Пожалуйста, постарайтесь избегать пересечения границы во избежание возможных проблем с разрешением на въезд", - уточнили в департаменте.