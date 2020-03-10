Сербия ограничила въезд из ряда стран из-за коронавируса

Власти Сербии из-за коронавируса ограничили въезд из Италии, КНР, Швейцарии, Южной Кореи и Ирана. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил кабмин страны.

На территории Сербии вирусом заражены четыре человека. Ранее сообщалось о двух заболевших на территории страны, еще два серба - члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess - заразились коронавирусом и проходят лечение в Японии. Во вторник правительство приняло дополнительные по борьбе с распространением болезни.

"Вводится временный запрет на въезд в Сербию для иностранцев из районов с высокой интенсивностью распространения коронавируса. Это относится к лицам, которые находились в Италии, некоторых провинциях КНР, Южной Кореи, Ирана и некоторых частях Швейцарии", - сообщило правительство страны.

Также запрещены поездки медицинских работников Сербии в регионы других стран, где выявлен коронавирус.

По данным минздрава Северной Македонии, к утру вторника семь человек заболели коронавирусом. Во вторник власти Республики Сербской Боснии и Герцеговины сообщил о четвертом случае заболевания - это ребенок одного из зараженных ранее. Албанский минздрав сообщил о шести инфицированных в стране. Власти Албании резко ограничили воздушное и морское сообщение с Италией.

В Словении в понедельник было подтверждено 23 случая заражения, проведено 1227 тестов. Ранее власти страны запретили проведение массовых мероприятий от 500 участников в закрытых помещениях. Штаб гражданской защиты при МВД Хорватии в субботу подтвердил 12 случаев заражения коронавирусом, к утру вторника их число не возросло. Премьер Хорватии Андрей Пленкович ранее призвал граждан не паниковать и не делать запасов.