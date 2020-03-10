Путин выступил против снятия ограничения на число президентских сроков

Выступая в Госдуме, Владимир Путин назвал нецелесообразным предложение убрать из Конституции ограничение на число президентских сроков, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее во вторник депутат от "Единой России" Валентина Терешкова выступила за снятие ограничения по числу президентских сроков после принятия поправок в Конституцию.

"В то время, когда у страны еще много проблем, но когда политическая, экономическая, социальная сферы обретают внутреннюю устойчивость, зрелость, когда государство становится, безусловно, более мощным и трудноуязвимым извне, тогда на первый план, безусловно, выходит именно возможность сменяемости власти. Она нужна для динамики развития страны", - сказал президент.

Он подчеркнул, что "в долгосрочной перспективе" у общества должны быть гарантии регулярной смены власти.

"О будущих поколениях нам нужно с вами подумать", - добавил глава государства.