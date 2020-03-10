https://news.day.az/world/1210658.html Парень лишился «Lamborghini», разбив его об опору моста - ВИДЕО
Полицейские заявили, что водитель был трезв, а причиной аварии стала рассеянность автовладельца.
Парень лишился «Lamborghini», разбив его об опору моста - ВИДЕО
8 марта владелец спорткара стоимостью 3 миллиона юаней (около 30 млн руб) в одночасье потерял дорогостоящее транспортное средство.
Видеокамера наружного наблюдения, установленная под мостом в городе Шанхай зафиксировала момент катастрофы, в результате которой автовладелец по фамилии Чен отделался несколькими синяками, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Полицейские заявили, что водитель был трезв, а причиной аварии стала рассеянность автовладельца.
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