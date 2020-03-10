Путин не поддержал досрочные выборы в Госдуму

Президент России Владимир Путин не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму.

"Если по этому вопросу [по досрочным выборам в ГД] в парламенте нет консенсуса, - а его, как мне сказал председатель [Госдумы Вячеслав Володин], нет, - то я не вижу необходимости в досрочных выборах Государственной думы", - заявил глава государства, выступая в нижней палате парламента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если граждане России проголосуют за поправки в основной закон, в том числе за передачу части полномочий президента Государственной думе и Совету Федерации, то такие изменения должны вступить в силу сразу же после опубликования принятых поправок, а значит, и Государственная дума должна получить новые, расширенные полномочия немедленно", - отметил Путин. По его мнению, "возникает вопрос - имеет ли действующий состав Госдумы [право] принять эти полномочия". "На мой взгляд, конечно, да", - уверен президент. Он пояснил: "Все юридические, легитимные основания для этого есть".

"Разумеется, в конечном итоге это ваше решение", - обратился глава государства к депутатам.

"Если граждане придут на участки 22 апреля и проголосуют, значит, они подтвердят полномочия, новые полномочия Государственной думы. Народ - единственный источник власти - скажет свое слово. Все. Вопрос закрыт", - объяснил свою позицию Путин. На его взгляд, "речь идет о существенном расширении в данном случае полномочий парламента, и это путь к более тесной работе между представительной и исполнительной ветвями власти". "Это будет означать их повышение взаимной ответственности за достигнутые результаты или за отсутствие таковых", - подчеркнул президент. Он считает, что "на данном этапе развития общества такие изменения оправданы и достаточны, это уже качественный шаг вперед с точки зрения развития демократии".