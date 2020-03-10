Владимир Путин допустил свое участие в следующих президентских выборах

Президент Владимир Путин выступил в Госдуме, которая рассматривает сегодня во втором чтении поправки в Конституцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, президент России прокомментировал все новые инициативы, касающиеся высшего руководства и парламента.

Так, глава государства сказал, что не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму. Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил после принятия поправок в Основной закон провести досрочные парламентские выборы. Его поддержал депутат от "Единой России" Александр Карелин. При этом в КПРФ заявили, что сначала нужно разобраться в ситуации с падением курса рубля и ценами на нефть, а также с распространением нового типа коронавируса.

"Разумеется, в конечном итоге, это ваше решение. Но если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, а его, как мне сказал председатель (Госдумы Володин - Прим. ред.), нет, то я не вижу необходимости в досрочных выборах в Государственную Думу", - сказал президент, выступая в нижней палате российского парламента.

Он также назвал нецелесообразным предложение убрать из Конституции ограничение на число президентских сроков. С этой инициативой выступила во вторник депутат от "Единой России" Валентина Терешкова.

"В то время, когда у страны еще много проблем, но когда политическая, экономическая, социальная сферы обретают внутреннюю устойчивость, зрелость, когда государство становится, безусловно, более мощным и трудноуязвимым извне, тогда на первый план, безусловно, выходит именно возможность сменяемости власти. Она нужна для динамики развития страны", - сказал президент.

Он подчеркнул, что "в долгосрочной перспективе" у общества должны быть гарантии регулярной смены власти. "О будущих поколениях нам нужно с вами подумать", - добавил глава государства.

При этом, говоря о еще одном предложении Терешковой продлить срок полномочий действующего президента, Путин заявил, что безальтернативные выборы не нужны, они должны быть открытыми и конкурентными.

"Были предложения, прозвучали идеи о том, чтобы внести изменения в конституцию и продлить срок действующего президента, вашего покорного слуги. Сделать это на основании того, что граждане проголосуют, если проголосуют, за предложенную поправку. Да, в апреле состоится общероссийское голосование, но в таком случае получится, что полномочия президента продлеваются в результате, по факту, безальтернативных выборов, а это, на мой взгляд, также неверно", - сказал он.

Если соответствующая поправка будет принята, ее законность должен будет оценить Конституционный суд, отметил Путин.

В конце января Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Организовать подготовку к голосованию президент поручил ЦИК. В Госдуме поддержали предложение провести голосование 22 апреля, этот день будет нерабочим.