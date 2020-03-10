В Испании нижняя палата парламента приостановила работу из-за COVID-19

Конгресс депутатов Испании - нижняя палата парламента - приостанавливает работу не менее чем на неделю после того, как тесты на коронавирус у генерального секретаря крайне правой испанской партии VOX Хавьера Ортеги дали положительный результат, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее партия VOX попросила приостановить работу парламента.

Согласно последним данным министерства здравоохранения Испании, число случаев заражения новым типом коронавируса в стране превысило 1,2 тысячи, около 30 человек скончались.