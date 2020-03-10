Испания закрывает прямое авиасообщение с Италией из-за коронавируса

Правительство Испании приняло решение временно прекратить прямое авиасообщение с Италией из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в указе, опубликованном во вторник в Официальном правительственном вестнике страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется в документе, "устанавливаются исключительные меры для ограничения распространения и заражения COVID-19 путем запрета прямых рейсов между Итальянской Республикой и аэропортами Испании". Запрет будет действовать с 11 до 25 марта текущего года.

По последним данным, всего в Испании выявлено более 1,6 тыс. заболевших, 35 человек умерли. Больше всего случаев заражения зафиксировано в автономном сообществе Мадрид - порядка 782.