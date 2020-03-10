Пьяному хозяину повезло с четвероногими подругами

Житель провинции Гуйчжоу (Китай), лежавший на улице, оказался не болен, не в обмороке и уж точно не мёртв, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Мужчина просто переборщил с алкогольными напитками и, притомившись, заснул прямо в таком неподходящем месте.

Однако, было в этой сценке нечто, что тронуло сердца зрителей - это две собаки незнакомца, которые находились рядом и терпеливо охраняли своего подвыпившего друга. Люди отметили, что настолько неумеренное пьянство вызвать одобрения, конечно же, не может, но поведение собак достойно похвалы.

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