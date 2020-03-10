В США ошенники начали продавать фейковые лекарства от коронавируса

В США на федеральном уровне начали борьбу с мошеннической рекламой, продвигающей продажи средств от коронавируса с недоказанной эффективностью. Об этом пишет Axios. Издание также предупреждает, что мошенники, вероятно, и дальше будут заниматься такими практиками, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эпидемии часто создают плодородную почву для мошенников, которые спекулируют на страхах общественности и продвигают неэффективные и фейковые лекарства. Таким образом мошенники решили действовать и в случае с COVID-19. В Федеральной торговой комиссии (Federal Trade Commission) и в администрации по контролю за едой и лекарствами (The Food and Drug Administration) американцев уже предупредили о семи товарах, которые продвигают мошенники.

По информации Axios, вакцины от коронавируса, получившей одобрение, пока еще нет; обществу необходимо 12-18 месяцев, чтобы определить эффективность любой вакцины или противовирусного медикамента. На данном этапе такие производители, как Gilead, Regeneron и Takeda, проводят клинические тестирования.