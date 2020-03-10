В украшениях Меган Маркл разглядели тайные знаки

Журналисты Daily Mail разглядели в украшениях Меган Маркл тайные знаки. Их наблюдения опубликовали на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Они проанализировали образы герцогини Сассекской во время ее первого визита в Великобританию вместе с принцем Гарри после отказа от королевских обязанностей. Отмечается, что при выборе ювелирных изделий она руководствовалась личными интересами или связывала его с благотворительными организациями.

В воскресенье, 8 марта, пара посетила церковь вместе с королевой Елизаветой. В качестве украшений Маркл выбрала серьги из переработанного серебра бренда V by Laura Vann, который выступает за этичное производство, за 140 фунтов стерлингов. Тем самым, по мнению журналистов, она продемонстрировала свой интерес к проблемам экологии.

Помимо этого, герцогиня показала свою независимость с помощью еще одного аксессуара. Она вышла в свет в золотых серьгах-кольцах из магазина Roxanne First. "Они созданы для независимых женщин, которые сами прокладывают свой жизненный путь", - отмечается в описании товара на сайте марки.

38-летняя Маркл также поддержала женщин всего мира и выступила за разумное потребление, появившись в Королевском Национальном Театре в серьгах в форме волны во второй раз за время своего пребывания. Бренд Edge of Ember борется за права женщин и управляется феминистками. Ювелирное изделие на сайте бренда продается за 65 фунтов стерлингов.