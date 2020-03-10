Мужчина разбил более десяти телевизоров в магазине

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как мужчина уничтожает телевизоры в магазине.

По информации интернет-пользователей, инцидент произошел в российском Томске, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv

На кадрах с камеры наблюдения видно, как мужчина крушит телевизоры молотком.

Менее чем за минуту он разбил 11 голубых экранов, после чего скрылся.

Устанавливаются обстоятельства случившегося.

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