США допустили военную помощь Турции в Идлибе

США допускают возможность военной помощи Турции в Идлибе по линии НАТО в случае необходимости, заявил специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы смотрим, что здесь может сделать НАТО", - сказал Джеффри репортерам на совместной конференции с послом США в Турции Дэвидом Саттерфилдом. Дипломат подчеркнул, что даже в случае нарушения договоренностей использование сухопутных войск НАТО в Идлибе исключено. Он также напомнил, что турецкому государству стоит уточнить свои позиции по поводу покупки российских систем ПВО С-400.

Ранее 10 марта глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил у НАТО дополнительной помощи в связи с ситуацией в Сирии. По его словам, разгоревшийся конфликт представляет угрозу для всей Европы.

Ранее Эрдоган назвал основную цель присутствия турецких войск в Сирии. По его словам, это необходимо для скорейшего обеспечения территориальной целостности и политического единства Сирийской Арабской Республики (САР).

Ситуация в Идлибе, где сирийская армия в январе текущего года начала крупномасштабное наступление, обострилась в конце февраля. Турция, чьи наблюдательные посты оказались за линией фронта, потребовала от Дамаска отвести войска, и после гибели нескольких десятков своих военных в результате авиаудара ВВС Сирии объявила о проведении в регионе операции "Весенний щит".